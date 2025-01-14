BitMart Fiyatı (BMX)
Bugün için canlı BitMart (BMX) fiyatı, 0.299578 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 101.67M USD. BMX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BitMart Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.13M USD
- Gün içindeki BitMart fiyat değişimi -0.01%
- Dolaşımdaki arz: 339.41M USD.
MEXC'deki BMX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BMX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, BitMart / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BitMart / USD fiyat değişimi, $ +0.0004547893.
Son 60 gün içerisinde, BitMart / USD fiyat değişimi, $ -0.0097500955.
Son 90 gün içerisinde, BitMart / USD fiyat değişimi, $ +0.0136793332592253.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.01%
|30 Gün
|$ +0.0004547893
|+0.15%
|60 Gün
|$ -0.0097500955
|-3.25%
|90 Gün
|$ +0.0136793332592253
|+4.78%
En güncel BitMart fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-0.01%
+11.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BMX / AUD
A$0.48531636
|1 BMX / GBP
￡0.24265818
|1 BMX / EUR
€0.29059066
|1 BMX / USD
$0.299578
|1 BMX / MYR
RM1.348101
|1 BMX / TRY
₺10.62902744
|1 BMX / JPY
¥47.20450546
|1 BMX / RUB
₽30.77864372
|1 BMX / INR
₹25.94944636
|1 BMX / IDR
Rp4,911.11396832
|1 BMX / PHP
₱17.56725392
|1 BMX / EGP
￡E.15.128689
|1 BMX / BRL
R$1.82443002
|1 BMX / CAD
C$0.42839654
|1 BMX / BDT
৳36.4137059
|1 BMX / NGN
₦464.45973964
|1 BMX / UAH
₴12.7021072
|1 BMX / VES
Bs15.877634
|1 BMX / PKR
Rs83.4923886
|1 BMX / KZT
₸159.09389268
|1 BMX / THB
฿10.39835238
|1 BMX / TWD
NT$9.90404868
|1 BMX / CHF
Fr0.27261598
|1 BMX / HKD
HK$2.33071684
|1 BMX / MAD
.د.م3.01375468