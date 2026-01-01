Bugünkü Bitrecs Fiyatı

Bugünkü Bitrecs (SN122) fiyatı $ 1,4 olup, son 24 saatte % 1,52 değişim gösterdi. Mevcut SN122 / USD dönüşüm oranı SN122 başına $ 1,4 şeklindedir.

Bitrecs, şu anda piyasa değeri açısından $ 385.981 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 276,05K SN122 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN122, $ 1,35 (en düşük) ile $ 1,41 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,26 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,337554 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN122, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde +%8,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitrecs (SN122) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 385,98K$ 385,98K $ 385,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,36M$ 29,36M $ 29,36M Dolaşım Arzı 276,05K 276,05K 276,05K Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

