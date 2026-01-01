Bugünkü BizAuto Fiyatı

Bugünkü BizAuto (BIZA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,92 değişim gösterdi. Mevcut BIZA / USD dönüşüm oranı BIZA başına -- şeklindedir.

BizAuto, şu anda piyasa değeri açısından $ 778.885 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,41B BIZA şeklindedir. Son 24 saat içinde BIZA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0324594 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIZA, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%5,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BizAuto (BIZA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 778,89K$ 778,89K $ 778,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 868,45K$ 868,45K $ 868,45K Dolaşım Arzı 3,41B 3,41B 3,41B Toplam Arz 3.800.000.000,0 3.800.000.000,0 3.800.000.000,0

