Bizzy by Virtuals Fiyatı (BIZ)
Bugün için canlı Bizzy by Virtuals (BIZ) fiyatı, 0,00894729 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BIZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bizzy by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Bizzy by Virtuals fiyat değişimi +%25,82
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Bizzy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,00183624.
Son 30 gün içerisinde, Bizzy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bizzy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bizzy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00183624
|+%25,82
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bizzy by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,67
+%25,82
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.
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