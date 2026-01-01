Bugünkü Blink Galaxy Fiyatı

Bugünkü Blink Galaxy (GQ) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,71 değişim gösterdi. Mevcut GQ / USD dönüşüm oranı GQ başına -- şeklindedir.

Blink Galaxy, şu anda piyasa değeri açısından $ 235.630 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,96B GQ şeklindedir. Son 24 saat içinde GQ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,090516 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GQ, son bir saatte +%0,39 ve son 7 günde +%1,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Blink Galaxy (GQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 235,63K$ 235,63K $ 235,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 251,94K$ 251,94K $ 251,94K Dolaşım Arzı 7,96B 7,96B 7,96B Toplam Arz 8.509.639.270,541438 8.509.639.270,541438 8.509.639.270,541438

Şu anki Blink Galaxy piyasa değeri $ 235,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GQ arzı 7,96B olup, toplam arzı 8509639270.541438. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 251,94K.