Bugünkü Block Vault Fiyatı

Bugünkü Block Vault (BVT) fiyatı $ 0,00872975 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BVT / USD dönüşüm oranı BVT başına $ 0,00872975 şeklindedir.

Block Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.679 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,48M BVT şeklindedir. Son 24 saat içinde BVT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,23 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0013001 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BVT, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Block Vault (BVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,68K$ 21,68K $ 21,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,28K$ 39,28K $ 39,28K Dolaşım Arzı 2,48M 2,48M 2,48M Toplam Arz 4.499.999,0 4.499.999,0 4.499.999,0

Şu anki Block Vault piyasa değeri $ 21,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BVT arzı 2,48M olup, toplam arzı 4499999.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,28K.