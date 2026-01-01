Bugünkü BlockAI Fiyatı

Bugünkü BlockAI (BAI) fiyatı $ 0,076107 olup, son 24 saatte % 0,39 değişim gösterdi. Mevcut BAI / USD dönüşüm oranı BAI başına $ 0,076107 şeklindedir.

BlockAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 50.989 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 669,96K BAI şeklindedir. Son 24 saat içinde BAI, $ 0,076053 (en düşük) ile $ 0,07641 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,061623 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAI, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%1,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BlockAI (BAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 50,99K$ 50,99K $ 50,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 456,64K$ 456,64K $ 456,64K Dolaşım Arzı 669,96K 669,96K 669,96K Toplam Arz 6.000.000,0 6.000.000,0 6.000.000,0

Şu anki BlockAI piyasa değeri $ 50,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAI arzı 669,96K olup, toplam arzı 6000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 456,64K.