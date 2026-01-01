Bugünkü BlockyBoy by Matt Furie Fiyatı

Bugünkü BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) fiyatı $ 0,00005633 olup, son 24 saatte % 10,41 değişim gösterdi. Mevcut BLOCKYBOY / USD dönüşüm oranı BLOCKYBOY başına $ 0,00005633 şeklindedir.

BlockyBoy by Matt Furie, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.705 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69M BLOCKYBOY şeklindedir. Son 24 saat içinde BLOCKYBOY, $ 0,00005029 (en düşük) ile $ 0,00005738 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00342977 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004138 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLOCKYBOY, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde +%28,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,71K$ 23,71K $ 23,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,71K$ 23,71K $ 23,71K Dolaşım Arzı 420,69M 420,69M 420,69M Toplam Arz 420.690.000,0 420.690.000,0 420.690.000,0

Şu anki BlockyBoy by Matt Furie piyasa değeri $ 23,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLOCKYBOY arzı 420,69M olup, toplam arzı 420690000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,71K.