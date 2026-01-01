Bugünkü Blue Pepe Fiyatı

Bugünkü Blue Pepe (BLUPEPE) fiyatı $ 0,00009596 olup, son 24 saatte % 0,98 değişim gösterdi. Mevcut BLUPEPE / USD dönüşüm oranı BLUPEPE başına $ 0,00009596 şeklindedir.

Blue Pepe, şu anda piyasa değeri açısından $ 95.961 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BLUPEPE şeklindedir. Son 24 saat içinde BLUPEPE, $ 0,00009543 (en düşük) ile $ 0,00009691 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00672079 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008975 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLUPEPE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Blue Pepe (BLUPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 95,96K$ 95,96K $ 95,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 95,96K$ 95,96K $ 95,96K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Blue Pepe piyasa değeri $ 95,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLUPEPE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 95,96K.