Bugünkü BNB Frog Inu Fiyatı

Bugünkü BNB Frog Inu (BNBFROG) fiyatı $ 0,0 olup, son 24 saatte % 2,06 değişim gösterdi. Mevcut BNBFROG / USD dönüşüm oranı BNBFROG başına $ 0,0 şeklindedir.

BNB Frog Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 590.538 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8.519.880.230.176,20T BNBFROG şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBFROG, $ 0,0 (en düşük) ile $ 0,0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBFROG, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde +%9,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 590,54K$ 590,54K $ 590,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 641,83K$ 641,83K $ 641,83K Dolaşım Arzı 8.519.880.230.176,20T 8.519.880.230.176,20T 8.519.880.230.176,20T Toplam Arz 9,2599401150881e+24 9,2599401150881e+24 9,2599401150881e+24

