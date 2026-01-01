Bugünkü BNB LION Fiyatı

Bugünkü BNB LION (BNBLION) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,36 değişim gösterdi. Mevcut BNBLION / USD dönüşüm oranı BNBLION başına -- şeklindedir.

BNB LION, şu anda piyasa değeri açısından $ 177.927 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 94.644,03T BNBLION şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBLION, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBLION, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde +%15,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNB LION (BNBLION) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 177,93K$ 177,93K $ 177,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 177,93K$ 177,93K $ 177,93K Dolaşım Arzı 94.644,03T 94.644,03T 94.644,03T Toplam Arz 9,464403243164795e+16 9,464403243164795e+16 9,464403243164795e+16

Şu anki BNB LION piyasa değeri $ 177,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBLION arzı 94.644,03T olup, toplam arzı 9.464403243164795e+16. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 177,93K.