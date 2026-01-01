Bugünkü BNB Wallstreet Bull Fiyatı

Bugünkü BNB Wallstreet Bull (WBULL) fiyatı $ 0,00006022 olup, son 24 saatte % 1,96 değişim gösterdi. Mevcut WBULL / USD dönüşüm oranı WBULL başına $ 0,00006022 şeklindedir.

BNB Wallstreet Bull, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.219 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WBULL şeklindedir. Son 24 saat içinde WBULL, $ 0,00006007 (en düşük) ile $ 0,00006222 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01251159 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002114 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WBULL, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde +%7,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNB Wallstreet Bull (WBULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,22K$ 60,22K $ 60,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60,22K$ 60,22K $ 60,22K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

