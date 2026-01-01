Bugünkü BNBet Fiyatı

Bugünkü BNBet (BNBET) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,09 değişim gösterdi. Mevcut BNBET / USD dönüşüm oranı BNBET başına -- şeklindedir.

BNBet, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.365,33 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 950,00M BNBET şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBET, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00297601 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBET, son bir saatte -%1,70 ve son 7 günde -%11,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNBet (BNBET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,37K$ 19,37K $ 19,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,39K$ 20,39K $ 20,39K Dolaşım Arzı 950,00M 950,00M 950,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNBet piyasa değeri $ 19,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBET arzı 950,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,39K.