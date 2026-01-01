Bugünkü BNBGUY Fiyatı

Bugünkü BNBGUY (BNBGUY) fiyatı $ 0,00003496 olup, son 24 saatte % 35,97 değişim gösterdi. Mevcut BNBGUY / USD dönüşüm oranı BNBGUY başına $ 0,00003496 şeklindedir.

BNBGUY, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.271 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 953,10M BNBGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBGUY, $ 0,00002514 (en düşük) ile $ 0,0000351 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0003229 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000809 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBGUY, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde -%7,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNBGUY (BNBGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,27K$ 33,27K $ 33,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,27K$ 33,27K $ 33,27K Dolaşım Arzı 953,10M 953,10M 953,10M Toplam Arz 953.096.958,0 953.096.958,0 953.096.958,0

Şu anki BNBGUY piyasa değeri $ 33,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBGUY arzı 953,10M olup, toplam arzı 953096958.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,27K.