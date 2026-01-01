Bugünkü Bodoggos Strategy Fiyatı

Bugünkü Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) fiyatı $ 0,00006081 olup, son 24 saatte % 2,28 değişim gösterdi. Mevcut BDGSTRAT / USD dönüşüm oranı BDGSTRAT başına $ 0,00006081 şeklindedir.

Bodoggos Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 58.099 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 955,43M BDGSTRAT şeklindedir. Son 24 saat içinde BDGSTRAT, $ 0,00006054 (en düşük) ile $ 0,00006223 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0009674 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000581 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BDGSTRAT, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%1,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 58,10K$ 58,10K $ 58,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 58,10K$ 58,10K $ 58,10K Dolaşım Arzı 955,43M 955,43M 955,43M Toplam Arz 955.425.435,6769205 955.425.435,6769205 955.425.435,6769205

Şu anki Bodoggos Strategy piyasa değeri $ 58,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BDGSTRAT arzı 955,43M olup, toplam arzı 955425435.6769205. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 58,10K.