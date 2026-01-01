Bugünkü Body Scan AI Fiyatı

Bugünkü Body Scan AI (SCANAI) fiyatı $ 0,00027867 olup, son 24 saatte % 2,74 değişim gösterdi. Mevcut SCANAI / USD dönüşüm oranı SCANAI başına $ 0,00027867 şeklindedir.

Body Scan AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 278.622 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M SCANAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SCANAI, $ 0,00026775 (en düşük) ile $ 0,00028114 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00276659 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00020619 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCANAI, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%10,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Body Scan AI (SCANAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 278,62K$ 278,62K $ 278,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 278,62K$ 278,62K $ 278,62K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.831.436,491392 999.831.436,491392 999.831.436,491392

Şu anki Body Scan AI piyasa değeri $ 278,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCANAI arzı 999,83M olup, toplam arzı 999831436.491392. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 278,62K.