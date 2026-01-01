BorsaDEX+
Bugünkü canlı Body Scan AI fiyatı 0,00027867 USD. SCANAI piyasa değeri ise 278.622 USD. SCANAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

SCANAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

SCANAI Fiyat Bilgileri

SCANAI Nedir

SCANAI Resmi Websitesi

SCANAI Token Ekonomisi

SCANAI Fiyat Tahmini

Body Scan AI Fiyatı (SCANAI)

1 SCANAI / USD Canlı Fiyatı:

Body Scan AI (SCANAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:45:39 (UTC+8)

Bugünkü Body Scan AI Fiyatı

Bugünkü Body Scan AI (SCANAI) fiyatı $ 0,00027867 olup, son 24 saatte % 2,74 değişim gösterdi. Mevcut SCANAI / USD dönüşüm oranı SCANAI başına $ 0,00027867 şeklindedir.

Body Scan AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 278.622 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M SCANAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SCANAI, $ 0,00026775 (en düşük) ile $ 0,00028114 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00276659 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00020619 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCANAI, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%10,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Body Scan AI (SCANAI) Piyasa Bilgileri

Şu anki Body Scan AI piyasa değeri $ 278,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCANAI arzı 999,83M olup, toplam arzı 999831436.491392. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 278,62K.

Body Scan AI Fiyat Geçmişi USD

Body Scan AI (SCANAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000936049.
Son 60 gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000801533.
Son 90 gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0006546593879051622.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,74
30 Gün$ -0,0000936049-%33,58
60 Gün$ -0,0000801533-%28,76
90 Gün$ -0,0006546593879051622-%70,14

Body Scan AI için Fiyat Tahmini

2030 için Body Scan AI (SCANAI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SCANAI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Body Scan AI (SCANAI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Body Scan AI fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Body Scan AI varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Body Scan AI Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, SCANAI varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Body Scan AI (SCANAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Body Scan AI Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Body Scan AI ne kadar olacak?
Body Scan AI yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Body Scan AI fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:45:39 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元

Body Scan AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.