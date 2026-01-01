Bugünkü BONGO CAT Fiyatı

Bugünkü BONGO CAT (BONGO) fiyatı $ 0,00153282 olup, son 24 saatte % 11,82 değişim gösterdi. Mevcut BONGO / USD dönüşüm oranı BONGO başına $ 0,00153282 şeklindedir.

BONGO CAT, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.525.353 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,70M BONGO şeklindedir. Son 24 saat içinde BONGO, $ 0,0015258 (en düşük) ile $ 0,00174292 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,142768 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BONGO, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%4,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BONGO CAT (BONGO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Dolaşım Arzı 999,70M 999,70M 999,70M Toplam Arz 999.704.074,3551712 999.704.074,3551712 999.704.074,3551712

