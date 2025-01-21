Bonk Staked SOL Fiyatı (BONKSOL)

USD

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$256.09
$256.09$256.09
-9.30%(1D)

Bugünkü Bonk Staked SOL (BONKSOL) Fiyatı

Bugün için canlı Bonk Staked SOL (BONKSOL) fiyatı, 256.09 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BONKSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bonk Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 107.98K USD
- Gün içindeki Bonk Staked SOL fiyat değişimi -9.38%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Bonk Staked SOL (BONKSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -26.5320237588118.
Son 30 gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +76.7829013020.
Son 60 gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -18.7029697520.
Son 90 gün içerisinde, Bonk Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +82.34511147053555.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -26.5320237588118-9.38%
30 Gün$ +76.7829013020+29.98%
60 Gün$ -18.7029697520-7.30%
90 Gün$ +82.34511147053555+47.39%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Fiyat Analizi

En güncel Bonk Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 250.59
$ 250.59$ 250.59

$ 292.27
$ 292.27$ 292.27

$ 312.7
$ 312.7$ 312.7

+0.49%

-9.38%

+28.34%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 107.98K
$ 107.98K$ 107.98K

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Bonk Staked SOL (BONKSOL) Nedir?

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

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Bonk Staked SOL (BONKSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BONKSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BONKSOL / AUD
A$409.744
1 BONKSOL / GBP
207.4329
1 BONKSOL / EUR
245.8464
1 BONKSOL / USD
$256.09
1 BONKSOL / MYR
RM1,144.7223
1 BONKSOL / TRY
9,121.9258
1 BONKSOL / JPY
¥39,862.9694
1 BONKSOL / RUB
25,875.3336
1 BONKSOL / INR
22,154.3459
1 BONKSOL / IDR
Rp4,198,196.0496
1 BONKSOL / PHP
14,976.1432
1 BONKSOL / EGP
￡E.12,881.327
1 BONKSOL / BRL
R$1,544.2227
1 BONKSOL / CAD
C$368.7696
1 BONKSOL / BDT
31,225.0537
1 BONKSOL / NGN
397,653.9911
1 BONKSOL / UAH
10,814.6807
1 BONKSOL / VES
Bs13,828.86
1 BONKSOL / PKR
Rs71,413.2574
1 BONKSOL / KZT
135,855.745
1 BONKSOL / THB
฿8,719.8645
1 BONKSOL / TWD
NT$8,381.8257
1 BONKSOL / CHF
Fr230.481
1 BONKSOL / HKD
HK$1,992.3802
1 BONKSOL / MAD
.د.م2,566.0218