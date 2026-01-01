Bugünkü Bonkers Meme Token Fiyatı

Bugünkü Bonkers Meme Token (BNKRS) fiyatı $ 0,00001998 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BNKRS / USD dönüşüm oranı BNKRS başına $ 0,00001998 şeklindedir.

Bonkers Meme Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.315,14 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 566,32M BNKRS şeklindedir. Son 24 saat içinde BNKRS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00153231 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001533 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNKRS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%44,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,32K$ 11,32K $ 11,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,32K$ 11,32K $ 11,32K Dolaşım Arzı 566,32M 566,32M 566,32M Toplam Arz 566.321.863,056416 566.321.863,056416 566.321.863,056416

Şu anki Bonkers Meme Token piyasa değeri $ 11,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNKRS arzı 566,32M olup, toplam arzı 566321863.056416. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,32K.