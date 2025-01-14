Bonkey Fiyatı (BONKEY)
Bugün için canlı Bonkey (BONKEY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 744.74K USD. BONKEY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bonkey Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.81K USD
- Gün içindeki Bonkey fiyat değişimi -2.90%
- Dolaşımdaki arz: 889.44M USD.
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Gün içerisinde, Bonkey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bonkey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bonkey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bonkey / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.90%
|30 Gün
|$ 0
|-57.53%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bonkey fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.08%
-2.90%
-16.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store!
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