Bugünkü Bonkyo Fiyatı

Bugünkü Bonkyo (BONKYO) fiyatı $ 0,00003093 olup, son 24 saatte % 0,88 değişim gösterdi. Mevcut BONKYO / USD dönüşüm oranı BONKYO başına $ 0,00003093 şeklindedir.

Bonkyo, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.774 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994,46M BONKYO şeklindedir. Son 24 saat içinde BONKYO, $ 0,00002956 (en düşük) ile $ 0,00003536 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00514956 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002689 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BONKYO, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde +%1,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bonkyo (BONKYO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,77K$ 30,77K $ 30,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,77K$ 30,77K $ 30,77K Dolaşım Arzı 994,46M 994,46M 994,46M Toplam Arz 994.459.875,408207 994.459.875,408207 994.459.875,408207

