Book of Miggles Fiyatı (BOMI)
Bugün için canlı Book of Miggles (BOMI) fiyatı, 0.519953 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BOMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Book of Miggles Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Book of Miggles fiyat değişimi +3.17%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Book of Miggles / USD fiyat değişimi, $ +0.01596923.
Son 30 gün içerisinde, Book of Miggles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Book of Miggles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Book of Miggles / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01596923
|+3.17%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Book of Miggles fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.84%
+3.17%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.
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|1 BOMI / VND
₫13,332.114873
|1 BOMI / AUD
A$0.81112668
|1 BOMI / GBP
￡0.38996475
|1 BOMI / EUR
€0.45755864
|1 BOMI / USD
$0.519953
|1 BOMI / MYR
RM2.2357979
|1 BOMI / TRY
₺20.15337828
|1 BOMI / JPY
¥75.58036808
|1 BOMI / RUB
₽42.8961225
|1 BOMI / INR
₹44.40918573
|1 BOMI / IDR
Rp8,665.87986698
|1 BOMI / KRW
₩726.18715792
|1 BOMI / PHP
₱28.78979761
|1 BOMI / EGP
￡E.26.32002086
|1 BOMI / BRL
R$2.93773445
|1 BOMI / CAD
C$0.72273467
|1 BOMI / BDT
৳63.3822707
|1 BOMI / NGN
₦835.93363763
|1 BOMI / UAH
₴21.6300448
|1 BOMI / VES
Bs45.755864
|1 BOMI / PKR
Rs146.58514976
|1 BOMI / KZT
₸269.26286058
|1 BOMI / THB
฿17.13765088
|1 BOMI / TWD
NT$15.72857825
|1 BOMI / AED
د.إ1.90822751
|1 BOMI / CHF
Fr0.43156099
|1 BOMI / HKD
HK$4.04003481
|1 BOMI / MAD
.د.م4.81476478
|1 BOMI / MXN
$10.10788632