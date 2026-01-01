Bugünkü Boopa Fiyatı

Bugünkü Boopa (BOOPA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,33 değişim gösterdi. Mevcut BOOPA / USD dönüşüm oranı BOOPA başına -- şeklindedir.

Boopa, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.586 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BOOPA şeklindedir. Son 24 saat içinde BOOPA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01075817 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOOPA, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%2,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Boopa (BOOPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,59K$ 35,59K $ 35,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,59K$ 35,59K $ 35,59K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Boopa piyasa değeri $ 35,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOPA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,59K.