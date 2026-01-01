Bugünkü BORNE Fiyatı

Bugünkü BORNE (BORNE) fiyatı $ 0,00403546 olup, son 24 saatte % 9,09 değişim gösterdi. Mevcut BORNE / USD dönüşüm oranı BORNE başına $ 0,00403546 şeklindedir.

BORNE, şu anda piyasa değeri açısından $ 105.357 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 26,11M BORNE şeklindedir. Son 24 saat içinde BORNE, $ 0,00366612 (en düşük) ile $ 0,00403619 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04767635 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00294958 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BORNE, son bir saatte +%1,15 ve son 7 günde -%11,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BORNE (BORNE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 105,36K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 696,10K
Dolaşım Arzı 26,11M
Toplam Arz 172.496.456,48

