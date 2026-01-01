Bugünkü Boros Fiyatı

Bugünkü Boros (BOROS) fiyatı $ 0,00003973 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BOROS / USD dönüşüm oranı BOROS başına $ 0,00003973 şeklindedir.

Boros, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.873 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 852,45M BOROS şeklindedir. Son 24 saat içinde BOROS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00047711 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003973 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOROS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Boros (BOROS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,87K$ 33,87K $ 33,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,87K$ 33,87K $ 33,87K Dolaşım Arzı 852,45M 852,45M 852,45M Toplam Arz 852.452.382,2291647 852.452.382,2291647 852.452.382,2291647

