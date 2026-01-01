Bugünkü BOUNCY BALL of OFiD Fun Fiyatı

Bugünkü BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) fiyatı $ 0,00002804 olup, son 24 saatte % 0,41 değişim gösterdi. Mevcut E𝕏PB / USD dönüşüm oranı E𝕏PB başına $ 0,00002804 şeklindedir.

BOUNCY BALL of OFiD Fun, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.429 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 978,27M E𝕏PB şeklindedir. Son 24 saat içinde E𝕏PB, $ 0,0000273 (en düşük) ile $ 0,00002819 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00007217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000228 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, E𝕏PB, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde +%2,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,43K$ 27,43K $ 27,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,02K$ 28,02K $ 28,02K Dolaşım Arzı 978,27M 978,27M 978,27M Toplam Arz 999.409.818,145492 999.409.818,145492 999.409.818,145492

Şu anki BOUNCY BALL of OFiD Fun piyasa değeri $ 27,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki E𝕏PB arzı 978,27M olup, toplam arzı 999409818.145492. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,02K.