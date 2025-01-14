Bowser Fiyatı (BOWSER)
Bugün için canlı Bowser (BOWSER) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 299.86K USD. BOWSER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bowser Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.14K USD
- Gün içindeki Bowser fiyat değişimi -10.68%
- Dolaşımdaki arz: 420.69B USD.
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Gün içerisinde, Bowser / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bowser / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bowser / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bowser / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-10.68%
|30 Gün
|$ 0
|-25.81%
|60 Gün
|$ 0
|-65.16%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bowser fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-10.68%
-19.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community. Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community. By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot
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