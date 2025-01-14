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Bozo Benk Fiyatı (BOZO)

USD

Bozo Benk (BOZO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00817009
$0.00817009$0.00817009
0.00%(1D)

Bugünkü Bozo Benk (BOZO) Fiyatı

Bugün için canlı Bozo Benk (BOZO) fiyatı, 0.00817009 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.54M USD. BOZO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bozo Benk Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 34.56K USD
- Gün içindeki Bozo Benk fiyat değişimi +0.05%
- Dolaşımdaki arz: 799.97M USD.

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USD Bazında Bozo Benk (BOZO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bozo Benk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bozo Benk / USD fiyat değişimi, $ -0.0014441377.
Son 60 gün içerisinde, Bozo Benk / USD fiyat değişimi, $ -0.0037123148.
Son 90 gün içerisinde, Bozo Benk / USD fiyat değişimi, $ -0.008573700046908045.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+0.05%
30 Gün$ -0.0014441377-17.67%
60 Gün$ -0.0037123148-45.43%
90 Gün$ -0.008573700046908045-51.20%

Bozo Benk (BOZO) Fiyat Analizi

En güncel Bozo Benk fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00775166
$ 0.00775166$ 0.00775166

$ 0.0083253
$ 0.0083253$ 0.0083253

$ 0.068165
$ 0.068165$ 0.068165

+1.00%

+0.05%

-12.05%

Bozo Benk (BOZO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

$ 34.56K
$ 34.56K$ 34.56K

799.97M
799.97M 799.97M

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Bozo Benk (BOZO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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BOZO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOZO / AUD
A$0.0132355458
1 BOZO / GBP
0.0066177729
1 BOZO / EUR
0.0079249873
1 BOZO / USD
$0.00817009
1 BOZO / MYR
RM0.036765405
1 BOZO / TRY
0.2898747932
1 BOZO / JPY
¥1.2873610813
1 BOZO / RUB
0.8393950466
1 BOZO / INR
0.7079382985
1 BOZO / IDR
Rp133.9358802096
1 BOZO / PHP
0.4786855731
1 BOZO / EGP
￡E.0.4126712459
1 BOZO / BRL
R$0.0497558481
1 BOZO / CAD
C$0.0116832287
1 BOZO / BDT
0.9930744395
1 BOZO / NGN
12.6667441342
1 BOZO / UAH
0.346411816
1 BOZO / VES
Bs0.43301477
1 BOZO / PKR
Rs2.277004083
1 BOZO / KZT
4.3388079954
1 BOZO / THB
฿0.2833387212
1 BOZO / TWD
NT$0.2700214745
1 BOZO / CHF
Fr0.0074347819
1 BOZO / HKD
HK$0.0635633002
1 BOZO / MAD
.د.م0.0821911054