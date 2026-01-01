Bugünkü BRACKY Fiyatı

Bugünkü BRACKY (BRACKY) fiyatı $ 0,00007772 olup, son 24 saatte % 3,46 değişim gösterdi. Mevcut BRACKY / USD dönüşüm oranı BRACKY başına $ 0,00007772 şeklindedir.

BRACKY, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.874.005 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 88,61B BRACKY şeklindedir. Son 24 saat içinde BRACKY, $ 0,00007751 (en düşük) ile $ 0,00008101 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00026462 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007075 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRACKY, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%0,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BRACKY (BRACKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,87M$ 6,87M $ 6,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,65M$ 7,65M $ 7,65M Dolaşım Arzı 88,61B 88,61B 88,61B Toplam Arz 98.606.373.288,47853 98.606.373.288,47853 98.606.373.288,47853

Şu anki BRACKY piyasa değeri $ 6,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRACKY arzı 88,61B olup, toplam arzı 98606373288.47853. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,65M.