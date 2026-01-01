Bugünkü Brewski Fiyatı

Bugünkü Brewski (BREWSKI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,84 değişim gösterdi. Mevcut BREWSKI / USD dönüşüm oranı BREWSKI başına -- şeklindedir.

Brewski, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.152,13 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,72M BREWSKI şeklindedir. Son 24 saat içinde BREWSKI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00277218 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BREWSKI, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Brewski (BREWSKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,15K$ 11,15K $ 11,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,15K$ 11,15K $ 11,15K Dolaşım Arzı 998,72M 998,72M 998,72M Toplam Arz 998.723.880,685236 998.723.880,685236 998.723.880,685236

Şu anki Brewski piyasa değeri $ 11,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BREWSKI arzı 998,72M olup, toplam arzı 998723880.685236. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,15K.