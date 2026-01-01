Bugünkü BRIAH Fiyatı

Bugünkü BRIAH (BRIAH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,92 değişim gösterdi. Mevcut BRIAH / USD dönüşüm oranı BRIAH başına -- şeklindedir.

BRIAH, şu anda piyasa değeri açısından $ 231.564 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,97M BRIAH şeklindedir. Son 24 saat içinde BRIAH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00361951 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRIAH, son bir saatte -%3,58 ve son 7 günde -%15,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BRIAH (BRIAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 231,56K$ 231,56K $ 231,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 231,56K$ 231,56K $ 231,56K Dolaşım Arzı 996,97M 996,97M 996,97M Toplam Arz 996.966.560,285 996.966.560,285 996.966.560,285

Şu anki BRIAH piyasa değeri $ 231,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRIAH arzı 996,97M olup, toplam arzı 996966560.285. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 231,56K.