Bugünkü Broadcom xStock Fiyatı

Bugünkü Broadcom xStock (AVGOX) fiyatı $ 345,9 olup, son 24 saatte % 1,01 değişim gösterdi. Mevcut AVGOX / USD dönüşüm oranı AVGOX başına $ 345,9 şeklindedir.

Broadcom xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 771.270 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,23K AVGOX şeklindedir. Son 24 saat içinde AVGOX, $ 345,25 (en düşük) ile $ 350,84 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 424,13 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 282,47 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AVGOX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%1,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Broadcom xStock (AVGOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 771,27K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,50M Dolaşım Arzı 2,23K Toplam Arz 99.736,8954543213

