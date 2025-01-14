Broge Fiyatı (BROGE)
Bugün için canlı Broge (BROGE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BROGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Broge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 260.18 USD
- Gün içindeki Broge fiyat değişimi -0.42%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Broge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Broge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Broge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Broge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.42%
|30 Gün
|$ 0
|-30.11%
|60 Gün
|$ 0
|-0.54%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Broge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.22%
-0.42%
+11.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Originally Broge on Base was headed up by one developer. That developer divested or burned their tokens, and burned the initial LP. A few community members have put banded together to make Broge truly an open community token. A set of tenets has been created, the first of which is transparency, the second is that all members of the community have a voice in the ongoing development of the token. The third tenet is that all community-driven projects that can be will be open source. The final tenet is be chill, always. A first draft community white paper has been written and made available. There is a new web site. Community members have willingly airdropped their own tokens to raise awareness and adoption. There's new socials. Even a new mascot design.
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