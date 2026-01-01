Bugünkü BTC Bull Token Fiyatı

Bugünkü BTC Bull Token (BTCBULL) fiyatı $ 0,0129338 olup, son 24 saatte % 1,01 değişim gösterdi. Mevcut BTCBULL / USD dönüşüm oranı BTCBULL başına $ 0,0129338 şeklindedir.

BTC Bull Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.293.380 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M BTCBULL şeklindedir. Son 24 saat içinde BTCBULL, $ 0,01286354 (en düşük) ile $ 0,01306572 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,241602 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BTCBULL, son bir saatte -- ve son 7 günde +%5,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BTC Bull Token (BTCBULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki BTC Bull Token piyasa değeri $ 1,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCBULL arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,29M.