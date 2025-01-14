BTSE Token Logosu

BTSE Token Fiyatı (BTSE)

USD

BTSE Token (BTSE) Canlı Fiyat Grafiği

$1.15
$1.15$1.15
-12.30%(1D)

Bugünkü BTSE Token (BTSE) Fiyatı

Bugün için canlı BTSE Token (BTSE) fiyatı, 1.15 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 187.27M USD. BTSE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BTSE Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.31M USD
- Gün içindeki BTSE Token fiyat değişimi -12.37%
- Dolaşımdaki arz: 162.06M USD.

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USD Bazında BTSE Token (BTSE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BTSE Token / USD fiyat değişimi, $ -0.16252512966185.
Son 30 gün içerisinde, BTSE Token / USD fiyat değişimi, $ +0.7828704350.
Son 60 gün içerisinde, BTSE Token / USD fiyat değişimi, $ +1.5921901800.
Son 90 gün içerisinde, BTSE Token / USD fiyat değişimi, $ +0.67517067870970235.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.16252512966185-12.37%
30 Gün$ +0.7828704350+68.08%
60 Gün$ +1.5921901800+138.45%
90 Gün$ +0.67517067870970235+142.19%

BTSE Token (BTSE) Fiyat Analizi

En güncel BTSE Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 9.21
$ 9.21$ 9.21

+0.29%

-12.37%

+3.62%

BTSE Token (BTSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 187.27M
$ 187.27M$ 187.27M

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

162.06M
162.06M 162.06M

BTSE Token (BTSE) Nedir?

The BTSE token powers the BTSE ecosystem and enhances your trading experience.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BTSE Token (BTSE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BTSE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTSE / AUD
A$1.863
1 BTSE / GBP
0.9315
1 BTSE / EUR
1.1155
1 BTSE / USD
$1.15
1 BTSE / MYR
RM5.175
1 BTSE / TRY
40.802
1 BTSE / JPY
¥181.148
1 BTSE / RUB
118.1625
1 BTSE / INR
99.6475
1 BTSE / IDR
Rp18,852.456
1 BTSE / PHP
67.3785
1 BTSE / EGP
￡E.58.0865
1 BTSE / BRL
R$7.0035
1 BTSE / CAD
C$1.6445
1 BTSE / BDT
139.7825
1 BTSE / NGN
1,782.937
1 BTSE / UAH
48.76
1 BTSE / VES
Bs60.95
1 BTSE / PKR
Rs320.505
1 BTSE / KZT
610.719
1 BTSE / THB
฿39.882
1 BTSE / TWD
NT$38.0075
1 BTSE / CHF
Fr1.0465
1 BTSE / HKD
HK$8.947
1 BTSE / MAD
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