BTU Protocol Fiyatı (BTU)

USD

BTU Protocol (BTU) Canlı Fiyat Grafiği

$0.639982
$0.639982$0.639982
+71.90%(1D)

Bugünkü BTU Protocol (BTU) Fiyatı

Bugün için canlı BTU Protocol (BTU) fiyatı, 0.639864 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 51.26M USD. BTU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BTU Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.27K USD
- Gün içindeki BTU Protocol fiyat değişimi +71.94%
- Dolaşımdaki arz: 80.00M USD.

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USD Bazında BTU Protocol (BTU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BTU Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.267725.
Son 30 gün içerisinde, BTU Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.6649252333.
Son 60 gün içerisinde, BTU Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.7258082929.
Son 90 gün içerisinde, BTU Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.267725+71.94%
30 Gün$ +0.6649252333+103.92%
60 Gün$ +0.7258082929+113.43%
90 Gün$ 0--

BTU Protocol (BTU) Fiyat Analizi

En güncel BTU Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.37214
$ 0.37214$ 0.37214

$ 0.641522
$ 0.641522$ 0.641522

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

+3.20%

+71.94%

+119.49%

BTU Protocol (BTU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 51.26M
$ 51.26M$ 51.26M

$ 3.27K
$ 3.27K$ 3.27K

80.00M
80.00M 80.00M

BTU Protocol (BTU) Nedir?

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

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BTU Protocol (BTU) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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BTU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTU / AUD
A$1.03018104
1 BTU / GBP
0.51828984
1 BTU / EUR
0.62066808
1 BTU / USD
$0.639864
1 BTU / MYR
RM2.879388
1 BTU / TRY
22.70237472
1 BTU / JPY
¥100.79137728
1 BTU / RUB
65.746026
1 BTU / INR
55.4442156
1 BTU / IDR
Rp10,489.57209216
1 BTU / PHP
37.48963176
1 BTU / EGP
￡E.32.31953064
1 BTU / BRL
R$3.89677176
1 BTU / CAD
C$0.91500552
1 BTU / BDT
77.7754692
1 BTU / NGN
992.03234832
1 BTU / UAH
27.1302336
1 BTU / VES
Bs33.912792
1 BTU / PKR
Rs178.3300968
1 BTU / KZT
339.80617584
1 BTU / THB
฿22.19048352
1 BTU / TWD
NT$21.1475052
1 BTU / CHF
Fr0.58227624
1 BTU / HKD
HK$4.97814192
1 BTU / MAD
.د.م6.43703184