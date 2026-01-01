Bugünkü Bucket Protocol BUCK Stablecoin Fiyatı

Bugünkü Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) fiyatı $ 0,99925 olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut BUCK / USD dönüşüm oranı BUCK başına $ 0,99925 şeklindedir.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.931.419 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 25,93M BUCK şeklindedir. Son 24 saat içinde BUCK, $ 0,990534 (en düşük) ile $ 1,003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,23 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUCK, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%0,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,93M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,93M Dolaşım Arzı 25,93M Toplam Arz 25.929.647,09731257

