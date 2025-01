Bucky (BUCKY) Nedir?

Tholana's #1 Thuper Hero! Explore $BUCKY today and embrathe the legend of Tholana's most unexpected hero. $BUCKY is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity, growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced.

Bucky (BUCKY) Kaynağı Resmi Websitesi