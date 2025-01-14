bul Fiyatı (BUL)
Bugün için canlı bul (BUL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 121.28K USD. BUL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
bul Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.20K USD
- Gün içindeki bul fiyat değişimi -16.46%
- Dolaşımdaki arz: 999.96B USD.
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Gün içerisinde, bul / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, bul / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, bul / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, bul / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-16.46%
|30 Gün
|$ 0
|-13.55%
|60 Gün
|$ 0
|-47.34%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel bul fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-11.95%
-16.46%
-8.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to the world of bul, where memes meet cryptocurrency in a fusion of digital humor and financial innovation! bul is not just another token; it's the embodiment of internet culture and the spirit of meme enthusiasts worldwide. Developed on the blockchain, bul introduces a new era of decentralized laughter and community engagement. With bul, users can create and share their favorite memes on telegram, allowing them to post and showcase their most cherished internet moments. But bul isn't just about memes; it's about building a vibrant and inclusive community. Through features like decentralized governance and community-driven initiatives, bul holders have a say in the direction and decisions of the community. This ensures that bul remains a true community takeover while evolving to meet the changing needs of its users. Listed on CoinGecko, bul has more accessibility to meme enthusiasts and investors alike. Whether you're a seasoned crypto trader or a casual internet surfer, bul welcomes you to join the meme revolution and be part of something truly bullish. Get ready to laugh, hodl, and meme your way to the moon with bul! 🚀🌕
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