Bugünkü Bull God Fiyatı

Bugünkü Bull God (BULLGOD) fiyatı $ 0,00004496 olup, son 24 saatte % 5,17 değişim gösterdi. Mevcut BULLGOD / USD dönüşüm oranı BULLGOD başına $ 0,00004496 şeklindedir.

Bull God, şu anda piyasa değeri açısından $ 44.958 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BULLGOD şeklindedir. Son 24 saat içinde BULLGOD, $ 0,0000448 (en düşük) ile $ 0,00004741 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00053173 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004295 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULLGOD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bull God (BULLGOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 44,96K$ 44,96K $ 44,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 44,96K$ 44,96K $ 44,96K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

