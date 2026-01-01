Bugünkü Bulls vs Bears Fiyatı

Bugünkü Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) fiyatı $ 0,00001004 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut BULLSVSBEARS / USD dönüşüm oranı BULLSVSBEARS başına $ 0,00001004 şeklindedir.

Bulls vs Bears, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.027,95 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BULLSVSBEARS şeklindedir. Son 24 saat içinde BULLSVSBEARS, $ 0,00001003 (en düşük) ile $ 0,00001003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00013281 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000658 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULLSVSBEARS, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde +%0,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) Piyasa Bilgileri

Şu anki Bulls vs Bears piyasa değeri $ 10,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BULLSVSBEARS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,03K.