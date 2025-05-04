BULLSHARK Fiyatı (BSARHK)
Bugün için canlı BULLSHARK (BSARHK) fiyatı, 0.00076172 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 761.72K USD. BSARHK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BULLSHARK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BULLSHARK fiyat değişimi +103.22%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, BULLSHARK / USD fiyat değişimi, $ +0.00038689.
Son 30 gün içerisinde, BULLSHARK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BULLSHARK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BULLSHARK / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00038689
|+103.22%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BULLSHARK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.75%
+103.22%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/
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|1 BSARHK / USD
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₺0.0293795404
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Bs0.06703136
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|1 BSARHK / THB
฿0.025212932
|1 BSARHK / TWD
NT$0.0233924212
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د.إ0.0027955124
|1 BSARHK / CHF
Fr0.0006246104
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.د.م0.0070535272
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