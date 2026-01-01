Bugünkü Bunana Fiyatı

Bugünkü Bunana (BUNANA) fiyatı $ 0,0013265 olup, son 24 saatte % 3,21 değişim gösterdi. Mevcut BUNANA / USD dönüşüm oranı BUNANA başına $ 0,0013265 şeklindedir.

Bunana, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.319.746 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BUNANA şeklindedir. Son 24 saat içinde BUNANA, $ 0,00121585 (en düşük) ile $ 0,00132126 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00595379 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00083234 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUNANA, son bir saatte +%8,91 ve son 7 günde +%15,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bunana (BUNANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

