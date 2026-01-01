Bugünkü Burn On Bags Fiyatı

Bugünkü Burn On Bags (BURN) fiyatı $ 0,00001419 olup, son 24 saatte % 0,65 değişim gösterdi. Mevcut BURN / USD dönüşüm oranı BURN başına $ 0,00001419 şeklindedir.

Burn On Bags, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.627,63 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 819,71M BURN şeklindedir. Son 24 saat içinde BURN, $ 0,00001362 (en düşük) ile $ 0,0000144 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00039824 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000635 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BURN, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%5,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Burn On Bags (BURN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,63K$ 11,63K $ 11,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,63K$ 11,63K $ 11,63K Dolaşım Arzı 819,71M 819,71M 819,71M Toplam Arz 819.711.125,8838136 819.711.125,8838136 819.711.125,8838136

