Bugünkü Bux The Rabbit Fiyatı

Bugünkü Bux The Rabbit (BUX) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut BUX / USD dönüşüm oranı BUX başına -- şeklindedir.

Bux The Rabbit, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.410 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BUX şeklindedir. Son 24 saat içinde BUX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUX, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%0,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bux The Rabbit (BUX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,41K$ 20,41K $ 20,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,41K$ 20,41K $ 20,41K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

