Bugünkü buy and retire Fiyatı

Bugünkü buy and retire (401K) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,37 değişim gösterdi. Mevcut 401K / USD dönüşüm oranı 401K başına -- şeklindedir.

buy and retire, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.340 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,07M 401K şeklindedir. Son 24 saat içinde 401K, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 401K, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%27,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

buy and retire (401K) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,34K$ 22,34K $ 22,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,34K$ 22,34K $ 22,34K Dolaşım Arzı 998,07M 998,07M 998,07M Toplam Arz 998.071.010,067984 998.071.010,067984 998.071.010,067984

Şu anki buy and retire piyasa değeri $ 22,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 401K arzı 998,07M olup, toplam arzı 998071010.067984. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,34K.