Bugünkü Bware Fiyatı

Bugünkü Bware (INFRA) fiyatı $ 0,068495 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut INFRA / USD dönüşüm oranı INFRA başına $ 0,068495 şeklindedir.

Bware, şu anda piyasa değeri açısından $ 343.732 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,01M INFRA şeklindedir. Son 24 saat içinde INFRA, $ 0,068474 (en düşük) ile $ 0,068656 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,45 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,066223 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INFRA, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%2,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bware (INFRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 343,73K$ 343,73K $ 343,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,86M$ 6,86M $ 6,86M Dolaşım Arzı 5,01M 5,01M 5,01M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

