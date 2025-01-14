CaliCoin Fiyatı (CALI)
Bugün için canlı CaliCoin (CALI) fiyatı, 0.00279775 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 83.93K USD. CALI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CaliCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.00 USD
- Gün içindeki CaliCoin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 30.00M USD.
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Gün içerisinde, CaliCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CaliCoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0000050331.
Son 60 gün içerisinde, CaliCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0008828495.
Son 90 gün içerisinde, CaliCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0000050331
|+0.18%
|60 Gün
|$ -0.0008828495
|-31.55%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CaliCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CaliCoin is a unique charity token and a crypto-donation platform devoted to helping animals which are abandoned or disabled—what CaliCoin terms, “Animals of Determination” (AODs). CaliCoin smartly marries the dual affinity many crypto-enthusiasts have for animal welfare, and hence provides a safe, transparent, and seamless means to help AODs around the world. CaliCoin is built on the Ethereum Network, which means every transaction is transparent and highly protected. Currently, there are 100 Million fixed supply tokens with the coin listed on multiple exchanges. To ensure transparency, the CaliCoin team conducts rigorous due diligence on AOD charities before admitting them into the CaliCoin system. Once a charity is qualified, it is added to the CaliCoin platform and assigned its own wallet. Prospective donors can then peruse the charities, choose one or more (or all!) for a donation, and purchase and deposit CaliCoins seamlessly into the wallets of their choice. CaliCoin is 100% non-profit and takes no commissions or added fees. Donors can rest assured 100% of their donations go directly to the animals.
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|1 CALI / AUD
A$0.0045043775
|1 CALI / GBP
￡0.002294155
|1 CALI / EUR
€0.0027138175
|1 CALI / USD
$0.00279775
|1 CALI / MYR
RM0.012589875
|1 CALI / TRY
₺0.0992921475
|1 CALI / JPY
¥0.441764725
|1 CALI / RUB
₽0.2883081375
|1 CALI / INR
₹0.24217324
|1 CALI / IDR
Rp45.86474676
|1 CALI / PHP
₱0.16439579
|1 CALI / EGP
￡E.0.141174465
|1 CALI / BRL
R$0.0170382975
|1 CALI / CAD
C$0.0040007825
|1 CALI / BDT
৳0.338136065
|1 CALI / NGN
₦4.3241744225
|1 CALI / UAH
₴0.1186246
|1 CALI / VES
Bs0.14828075
|1 CALI / PKR
Rs0.779732925
|1 CALI / KZT
₸1.485773115
|1 CALI / THB
฿0.097305745
|1 CALI / TWD
NT$0.0923537275
|1 CALI / CHF
Fr0.0025459525
|1 CALI / HKD
HK$0.021766495
|1 CALI / MAD
.د.م0.0281173875