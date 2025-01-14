Candle Cat Fiyatı (CANDLE)
Bugün için canlı Candle Cat (CANDLE) fiyatı, 0.00121794 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 235.51K USD. CANDLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Candle Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.47K USD
- Gün içindeki Candle Cat fiyat değişimi -0.64%
- Dolaşımdaki arz: 193.37M USD.
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Gün içerisinde, Candle Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Candle Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0004051522.
Son 60 gün içerisinde, Candle Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0007574543.
Son 90 gün içerisinde, Candle Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0005024205379141204.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.64%
|30 Gün
|$ -0.0004051522
|-33.26%
|60 Gün
|$ -0.0007574543
|-62.19%
|90 Gün
|$ -0.0005024205379141204
|-29.20%
En güncel Candle Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
-0.64%
-20.75%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!!
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|1 CANDLE / AUD
A$0.0019608834
|1 CANDLE / GBP
￡0.0009865314
|1 CANDLE / EUR
€0.0011814018
|1 CANDLE / USD
$0.00121794
|1 CANDLE / MYR
RM0.00548073
|1 CANDLE / TRY
₺0.0432246906
|1 CANDLE / JPY
¥0.1917402942
|1 CANDLE / RUB
₽0.1251311556
|1 CANDLE / INR
₹0.1055223216
|1 CANDLE / IDR
Rp19.9662263136
|1 CANDLE / PHP
₱0.071371284
|1 CANDLE / EGP
￡E.0.0615181494
|1 CANDLE / BRL
R$0.0074172546
|1 CANDLE / CAD
C$0.0017416542
|1 CANDLE / BDT
৳0.148040607
|1 CANDLE / NGN
₦1.8882698172
|1 CANDLE / UAH
₴0.051640656
|1 CANDLE / VES
Bs0.06455082
|1 CANDLE / PKR
Rs0.339439878
|1 CANDLE / KZT
₸0.6467992164
|1 CANDLE / THB
฿0.0422503386
|1 CANDLE / TWD
NT$0.0402772758
|1 CANDLE / CHF
Fr0.0011083254
|1 CANDLE / HKD
HK$0.0094755732
|1 CANDLE / MAD
.د.م0.0122890146