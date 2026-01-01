Bugünkü Cap USD Fiyatı

Bugünkü Cap USD (CUSD) fiyatı $ 0,999145 olup, son 24 saatte % 0,15 değişim gösterdi. Mevcut CUSD / USD dönüşüm oranı CUSD başına $ 0,999145 şeklindedir.

Cap USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 348.836.422 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 349,14M CUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde CUSD, $ 0,99657 (en düşük) ile $ 1,003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,17 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,947752 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CUSD, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%0,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cap USD (CUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 348,84M$ 348,84M $ 348,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 348,84M$ 348,84M $ 348,84M Dolaşım Arzı 349,14M 349,14M 349,14M Toplam Arz 349.139.710,2738339 349.139.710,2738339 349.139.710,2738339

Şu anki Cap USD piyasa değeri $ 348,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CUSD arzı 349,14M olup, toplam arzı 349139710.2738339. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 348,84M.